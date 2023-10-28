Samsun'da kursiyerler 29 Ekim Cumhuriyet Marşı'nı işaret diliyle okudu
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Samsun'da gençlik merkezi kursiyerleri, Cumhuriyet'in 100. yılını "29 Ekim Cumhuriyet Marşı"nı işaret diliyle okuyarak kutladı.
Samsun'da gençlik merkezi kursiyerleri, Cumhuriyet'in 100. yılını "29 Ekim Cumhuriyet Marşı"nı işaret diliyle okuyarak kutladı.
Terme Gençlik Merkezi'nde işaret dili eğitimi alan kursiyerler, "29 Ekim Cumhuriyet Marşı"nı işaret diliyle okudu.
Terme Gençlik Merkezi Müdürü Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, etkinliği düzenlemek için büyük özveri gösteren kursiyerlere teşekkür etti.
İşaret dili öğreticisi Havagül Gülten, kursiyerlerin, Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamak adına anlamlı bir etkinliğe imza attığını dile getirerek, "İşitme engelli bireylere yönelik Cumhuriyet Marşı'nın işaret diliyle çevirisini yaptık. Emeği geçen öğrencilerime teşekkür ederim." dedi.