Samsun'da Kurbanlık Pazarında Hareketlilik

Samsun'un Havza ilçesinde kurbanlık pazarında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik arttı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler, canlı hayvan pazarının yolunu tutuyor. Pazarda küçükbaş hayvanlar 4 bin 500 ila 10 bin, büyükbaş hayvanlar ise 40 bin ila 100 bin lira arasında satışa sunuluyor. Pazarda kurbanlık almak isteyenler ile satıcılar arasında yapılan sıkı pazarlık yapılıyor.

Samsun'un Havza ilçesinde kurbanlık pazarında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik arttı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurban ibadetini yerine getirmek isteyenler, canlı hayvan pazarının yolunu tutuyor.

Pazarda küçükbaş hayvanlar 4 bin 500 ila 10 bin, büyükbaş hayvanlar ise 40 bin ila 100 bin lira arasında satışa sunuluyor.

Pazarda kurbanlık almak isteyenler ile satıcılar arasında yapılan sıkı pazarlık yapılıyor.

Besici Muharrem Akyüz, AA muhabirine, bazı vatandaşların fiyatın düşmesi için son günü beklediğini belirterek, "Kurbanlık fiyatlarında geçen seneye göre artış var. Bunda girdi fiyatlarının önemli etkisi bulunuyor. Kurbanlıklar azaldıkça pazarda fiyatlar artacaktır. Vatandaşlarımıza bir an evvel kurbanlıklarını almalarını tavsiye ediyorum." dedi.

Küçükbaş besicisi Mustafa Yılmaz ise pazarda fiyatların piyasa şartlarına göre normal seviyelerde olduğunu dile getirerek, "Allaha şükürler olsun, alışveriş oluyor." ifadesini kullandı.