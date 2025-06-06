Samsun'da Kurban Kesimi Sırasında Yaralanmalar

Samsun'da Kurban Kesimi Sırasında Yaralanmalar
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Kurban Bayramı'nın ilk gününde Samsun'da kurbanlıklarını kesmeye çalışan vatandaşlar, kesim sırasında yaralandı. Yaralılar hastanelere başvururken acil serviste tedavi edildi.

SAMSUN'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı. Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen yaralıların tedavileri yapıldı.

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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