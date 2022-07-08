Samsun'da Kurban Bayramı öncesi dron ile trafik denetimi - Haberler

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Samsun'da Kurban Bayramı öncesi dron ile trafik denetimi

AA - İlyas Gün - Güncel
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Samsun'da Kurban Bayramı öncesi dron ile trafik denetimi

Samsun'da dron desteğiyle trafik uygulaması yapıldı.

Samsun'da dron desteğiyle trafik uygulaması yapıldı.

İl Jandarma Komutanlığı trafik ekiplerince yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla trafik denetimine ağırlık verildi.

Sürücülerde olası kural ihlalinde yakalanma riski hissini artırmak amacıyla dron desteğiyle yapılan denetimlerde araç ve sürücüler, ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde incelendi.

Özellikle ilçe yollarında yapılan denetimde tehlikeli şerit değiştirdiği belirlenen bir sürücü ile sürüş esnasında cep telefonu kullandığı tespit edilen sürücülere cezai işlem uygulandı.

AA / İlyas Gün - Güncel

Kurban Bayramı Tragger Samsun Güncel Haberler

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