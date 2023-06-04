Samsun'da Kurban Bayramı için hazırlıklar tamam

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, vatandaşların sorunsuz bir Kurban Bayramı geçirebilmeleri adına kurban satış ve kesim alanında tüm önlemleri alacaklarını söyledi.

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, vatandaşların sorunsuz bir Kurban Bayramı geçirebilmeleri adına kurban satış ve kesim alanında tüm önlemleri alacaklarını söyledi.

İlkadım ilçesinde her yıl olduğu gibi bu yıl da Güzeldere Mahallesi'nde 27 dönümlük arsa üzerinde 8x12 metrekarelik büyükbaş, 6x8 metrekare küçükbaş ebatlarında parselin çizim işlemleri gerçekleştirildi. İlkadım Belediyesi Fen İşleri, Zabıta ve Temizlik Müdürlüğü ekiplerince alanda çalışmalar yapıldı.

Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Demirtaş, "Kurban satış ve kesim yerimizdeki düzenleme çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde kurban kesim yerinin eksikliklerini gidererek, dezenfekte edip yeniliyoruz. Alanımızın zeminine malzeme sererek, yer işaretlemelerini yapıyoruz. Yeni su hattının da döşendiği, bay ve bayan tuvaletler ile banyo imkanının bulunduğu kurban satış ve kesim yerinde, kurban bayramı süresince vatandaşlarımızın olabilecek su kesintilerinde önüne geçmek adına su deposunun yanı sıra su tankerlerimiz gün boyu alanda görev yapacak. Bu yıl da pazar yerimizde, ulaşımdan kurban rehberine kadar farklı hizmetleri İlkadımlı vatandaşlarımıza sunacağız" dedi.

Kurban satış ve kesim yerinde hayvan satıcılarının çadırlarını 5-10 haziran tarihleri arasında kurmaya başlayacaklarını söyleyen Başkan Demirtaş, "12 Haziran Pazartesi günü itibari ile kurban satış ve kesim yerimiz vatandaşlarımızın girişine açılacak. Hem vatandaşlarımızın hem de kurban satıcılarımızın sorunsuz bir bayram geçirmesi için gerekli olan tüm önlemleri alacağız. Bayram öncesi eksiklerimizi hızla gidererek, kurban kesim merkezimizin halkımızın tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde düzenliyoruz" ifadelerine yer verdi. - SAMSUN