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Samsun'da Kurban Bayramı Arifesinde Mezarlık Ziyareti

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Samsun'da Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla mezarlıklara gelenler, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti. Ziyaretçiler dua etti ve Kur'an-ı Kerim okudu. Mezarlık ziyaretinin manevi bir anlamı olduğunu belirten kişiler, kendilerini ruhen rahatlattıklarını ifade etti.

Samsun'da Kurban Bayramı arifesi dolayısıyla mezarlıklara gelenler, yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Kıranköy Mezarlığı'na gelenler, yakınlarının kabirleri başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Mezarlık ziyaretçilerinden Köksal Sağır, AA muhabirine, her sene bayram öncesi ve bayramda mezarlık ziyareti gerçekleştirdiğini söyledi.

Ziyaretle kendini daha iyi hissettiğini belirten Sağır, "Mezarlığı kontrol ederiz, temizleriz, duamızı ederiz. Babam, annem, ağabeyim, ablam hepsi burada. Aileden kalan iki kişiyiz." dedi.

Çiftlik Mahallesi Muhtarı Fatma Aksoy ise ailece babasını ziyarete geldiğini anlatarak, "Bu manevi bir ziyarettir. Mezarlıklarımızı ziyaret etmeden dönmeyiz. Buraya gelip dualarımızı okuyoruz, kendimizi ruhen rahatlatıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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