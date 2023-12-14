Samsun'da Kundaklama İddiasıyla Çıkan Yangın İki Dairede Hasara Yol Açtı

Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan yangın, kundaklama iddiasıyla meydana geldi. Yangın, iki dairede hasara yol açtı. Polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Samsun'un İlkadım ilçesinden kundaklama nedeniyle çıktığı iddia edilen yangın, iki dairede hasara yol açtı.

İddiaya göre, Adalet Mahallesi Hasan Uğurlu Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü katında kundaklama nedeniyle yangın çıktı.

Osman Bozok'a ait olduğu öğrenilen dairedeki yangın kısa sürede büyüyerek bir üst kattaki Saliha Bozok'un yaşadığı daireye sıçradı.

Olay yerine ihbar üzerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, bina çevresinde güvenlik önlemi alırken apartman sakinlerini tedbir amaçlı tahliye etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yaklaşık 1.5 saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Apartmanın 3 ve 4'üncü kattaki daireleri kullanılamaz hale geldi.

Yangının Osman Bozok'un bir süre önce eşinden ayrılan ve madde bağımlısı olan oğlu İsmet Bozok (34) tarafından çıkarıldığı ileri sürüldü.

Polis ekipleri şüpheli yakalamak için çalışma başlattı.