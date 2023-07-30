Samsun'da kümes bahçesinde 20 kök kenevir ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri, Tekkeköy ilçesinde bir evin yakın kümes bahçesinde yapılan aramada 20 kök kenevir bitkisi ve kenevir tohumu ele geçirdi.

Samsun'da jandarma ekipleri kümes bahçesinde ekili 20 kök kenevir ele geçirdi.

Olay, Tekkeköy ilçesi Köprübaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yapan Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri ile Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı kenevir bitkisi ektiği bilgisi elde edilen F.A.'nın evine yakın kümes bahçesinde yaptığı aramada boyları 2 metreyi bulan 20 kök kenevir bitkisi ile kenevir tohumu ele geçirdi. Jandarma ekipleri, E.A. hakkında yasal işlem başlattı. - SAMSUN