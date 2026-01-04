Haberler

Samsun'da kumar oynatılan iş yerinin sorumlusu hakkında adli işlem başlatıldı

Güncelleme:
Samsun'un Atakum ilçesinde yapılan denetimlerde, bir iş yerinde kumar oynadığı tespit edilen 4 kişiye idari yaptırım uygulandı. İş yeri sorumlusuna ise 'kumar oynanması için yer ve imkan sağlama' suçundan adli işlem başlatıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde gerçekleştirilen denetimde, bir iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Atakum ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde yapılan kontrollerde, 4 kişinin kumar oynadığı belirlendi.

Kumar oynadığı tespit edilen şahıslara idari yaptırım uygulandı.

İş yeri sorumlusu H.B. (27) hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Haberler.com
500

