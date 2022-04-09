Samsun'da kumar oynayan 33 kişiye 60 bin 27 lira ceza verildi - Haberler

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Samsun'da kumar oynayan 33 kişiye 60 bin 27 lira ceza verildi

AA - Recep Bilek - Güncel
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Samsun'da kumar oynayan 33 kişiye 60 bin 27 lira ceza verildi

Samsun'da bir kıraathanede kumar oynadıkları gerekçesiyle 33 kişiye 60 bin 27 lira ceza kesildi.

ÇARŞAMBA, SAMSUN (AA) - Samsun'da bir kıraathanede kumar oynadıkları gerekçesiyle 33 kişiye 60 bin 27 lira ceza kesildi.

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), Çarşamba ilçesi Gökçeçakmak Mahallesi'ndeki bir kıraathanede kumar oynandığını tespit etti.

Kıraathaneye düzenlenen operasyonda, tombala oynayan 33 kişiye 60 bin 27 lira ceza uygulandı, kumardan elde edilen 5 bin 430 lira ile tombala kart ve pullarına el konuldu.

İş yeri sahibi hakkında ise "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan" yasal işlem başlatıldı.

Ekipler, huzur güven uygulaması kapsamında "yasa dışı bahis ile siber denetimleri" yaparak umuma açık işletmelerde kumar ve oyun makinelerini kontrol etti.

Samsun'da kumar oynayan 33 kişiye 60 bin 27 lira ceza verildi

AA / Recep Bilek - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Çarşamba, Samsun, JASAT, Güncel, Haberler

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