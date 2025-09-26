Samsun'da kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza kesildi

Samsun'un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 3 kişiye 27 bin 741 lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir kıraathanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü. Operasyon düzenleyen ekipler, 3 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi Y.D. (56) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 3 kişiye toplam 27 bin 741 lira ceza verdi.

Operasyonda, masalar üzerinde bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen paraya da el konuldu.

Y.D, işlemleri için Kavak Şehit Nurettin Cinssoy Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.