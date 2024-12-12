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Samsun'da Kumar Operasyonu: 6 Kişiye 38 Bin Lira Ceza Verildi

Samsun'da Kumar Operasyonu: 6 Kişiye 38 Bin Lira Ceza Verildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 6 kişiye toplamda 38 bin 550 lira para cezası uygulandı. İş yeri sahibi hakkında da cezai işlem yapıldı.

Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda kumar oynayan 6 kişiye 38 bin 550 lira para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipler, İlkadım ilçesinde tabela ismi olmayan bir kahvehanede kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

Kahvehaneye operasyon düzenleyen ekipler, 6 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi İ.A'ya (57) cezai işlem uygulayan ekipler, kumar oynayan 6 kişiye toplam 38 bin 550 lira para cezası verdi.

Operasyonda, masalar üzerinde bulunan ve kumar oyununda kullanıldığı değerlendirilen 4 bin 480 liraya da el konuldu.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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