Samsun'da Kumar Operasyonu: 5 Kişiye 46 Bin Lira Ceza

İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişiye toplamda 46 bin 235 lira ceza verildi. İşyeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 5 kişiye 46 bin 235 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir lokalde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

"Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi S.Ü. (41) hakkında adli işlem başlatıldı.

Kumar oynayan 5 kişiye ise toplam 46 bin 235 lira para cezası kesildi.

Operasyonda, masalarda bulunan ve kumarda kullanıldığı değerlendirilen 4 bin 600 lira ile 50 dolara el konuldu.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
