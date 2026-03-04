Samsun'da kumar oynayan 35 kişiye 406 bin lira ceza kesildi

Samsun'un İlkadım ve Canik ilçelerinde düzenlenen operasyonda kumar oynayan 35 kişiye, 406 bin 140 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir iş yerinde kumar oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, 31 kişinin tombala oyunuyla kumar oynadığını tespit etti. "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan iş yeri sahibi S.Ö. (36) hakkında adli işlem başlatan ekipler, kumar oynayan 31 kişiye toplam 359 bin 724 lira ceza kesti.

Canik ilçesinde de kumar oynayan 4 kişiye 46 bin 416 lira cezai işlem uygulandı. İş yeri sorumlusu N.P. (67) hakkında ise "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda masalar üzerinde bulunan kumar malzemelerine el konuldu. ???