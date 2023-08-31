Samsun'da Kum Zambaklarının Yetiştiği Bölgeler Temizlendi

Terme Belediyesi ve Terme Arama Kurtarma ekibi, nesli tükenme tehlikesi altında olan kum zambaklarının yetiştiği bölgeleri temizlemek için proje başlattı. Etkinliğe katılan gönüllüler, sahil boyunca atıkları topladı.

Samsun'un Terme ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kum zambaklarının yetiştiği bölgeler temizlendi.

Terme Belediyesi ve Terme Arama Kurtarma ekibi, doğal hayatın korunması için yürütülen sosyal sorumluluk projesi kapsamında dünyada nadir rastlanan ve nesli tükenme tehlikesinde olduğu için koruma altına alınan kum zambaklarının (Pancratium maritimum) yetişme alanlarını temizleme projesi başlattı.

Proje kapsamında kum zambaklarının bulunduğu Çobanyatağı mevkisinde temizlik yapıldı.

Terme Arama Kurtarma Derneği Başkanı Arif Çelik, kum zambaklarını korumak için toplandıklarını belirterek, "Terme Irmağı'na kadar olan sahil kesimini temizleyeceğiz. Ülkemizde endemik bitkilerden olan kum zambaklarının yetiştiği bölgelerde onlara zarar vermeden temizlik çalışması yaptık. Vatandaşları da çevremizi temiz tutmaya davet ediyorum. Bu bir bilinçlendirme projesidir." dedi.

Doğal yetişme alanları temizlendi

Çevre mühendisi Handan Cankatar ise doğanın korunması ve çevre bilincinin artırılmasının belediyeciliğin öncelikli hedeflerinden biri olduğunu kaydetti.

Cankatar, "Kum zambakları gibi nadir bitki türlerini korumak, sadece yerel değil, küresel bir sorumluluk. Bu etkinlikle bu sorumluluğumuzu yerine getiriyoruz. Aktivitede amacımız nesli tükenmekte olan ve ilçemizde de oldukça yaygın olarak yetişen kum zambaklarının korunması gerektiğini vurgulamaktır. Kum zambaklarını el birliğiyle koruyalım ve çevremizi temiz tutalım." diye konuştu.

Etkinliğe katılan gönüllüler, sahil boyunca atıkları toplarken, doğal güzellikleri koruma ve gelecek nesillere aktarma konusundaki kararlılıklarını gösterdi.