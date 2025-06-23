Samsun'da Kültür Yolu Festivali'nde El Sanatları Etkinlikleri

Samsun'da Kültür Yolu Festivali'nde El Sanatları Etkinlikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da, mısır yapraklarından bebek yapımı, ebru sanatı ve makrome bileklik yapımı gibi el sanatları etkinlikleri düzenleniyor. Katılımcılar, bu sanatlardaki uygulamaları öğrenme fırsatı buluyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun'da el sanatlarıyla ilgili etkinlikler de gerçekleştiriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen festival kapsamında, Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Kültür Merkezi'nde katılımcılara mısır yapraklarından bebek yapımı, ebru sanatı ve makrome bileklik yapımı gösterildi.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Usta Öğreticisi Gülsen Karabayır, gazetecilere, Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında el sanatlarıyla ilgili etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Karabayır, "Biz mısır yapraklarından bebek yapımını çalışıyoruz. Kabukları toplayıp yıkadıktan sonra belli aşamalardan geçirip boyuyoruz. Tekniğe uygun şekiller vererek bebek yapıyoruz. Farklı modellerde bebekler yapılıyor. Figürler daha çok kadın ve bebeklerden oluşuyor." diye konuştu.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Usta Öğreticisi Tülay Güven Şimşek de makrome bileklik yapımı çalışmaları yaptıklarını söyledi. Şimşek, "Festival kapsamında makrome bileklik örgü ve doğal taş örgü bileklikler yapıyoruz. Etkinliğimiz çok renkli ve eğlenceli geçiyor. Son dönemde takı çok moda oldu." diye konuştu.

Samsun Olgunlaşma Enstitüsü Usta Öğreticilerinden Turgay İpek de festival kapsamında ebru sanatını katılımcılara uygulamalı olarak anlatmaya çalıştıklarını söyledi. İpek, etkinlik kapsamında kumaş ve kağıt üzerine çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı

Orta Doğu'da tansiyonu yükselten Trump'tan petrol uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin İran saldırısına ilk tepki
İsrail'in en büyük saldırısı! Tahran yangın yerine döndü

Savaştaki en şiddetli saldırı! Başkent yangın yerine döndü
Hamaney'e suikast mi düzenlenecek? Time dergisinin kapağı dikkat çekti

Kaddafi ve Saddam'ın ardından ünlü dergi o ismi de kapağa taşıdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mario Lemina'dan duygusal hamle! İki çocuğunun annesine evlenme teklifi etti

Galatasaray'ın yıldız ismi iki çocuğunun annesine evlenme teklifi etti
Holger Rune, kırık raketlerini satışa çıkardı! Fiyatı cep yaktı

Kırık raketlerini satışa çıkardı, fiyatı dudak uçuklattı
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
İran'dan jet misilleme! Füzenin düştüğü an kameraya böyle yansıdı

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle inledi, halk sığınaklara kaçtı
ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi! Hamaney adres verdi

ABD'nin saldırılarının ardından İran ilk hedefini belirledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.