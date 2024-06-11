Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Kültür Yolu Festivali'nde Anadolu El Sanatları Sergileniyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nde ANELSANDER tarafından üretilen Anadolu el sanatları sergileniyor. Festivalde zanaatkarlarla söyleşiler yapılıyor ve farklı el sanatları gösterileri gerçekleştiriliyor.

Samsun'da Kültür Yolu Festivali etkinlikleri kapsamında UNESCO akreditasyonlu Anadolu El Sanatlarını Yaşatma ve Geliştirme Derneği'nden (ANELSANDER) zanaatkarlar vatandaşlarla buluşturuluyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak için adım attığı Tütün İskelesi'nde kurulan stantları ziyaret eden vatandaşlar zanaatkarların ürettiği el sanatlarını yakından inceliyor.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden ustalar ve Samsun'daki geleneksel el sanatlarını yaşatan ustalar ile birlikte, Anadolu kültürünün değerleri ve meslek hikayeleri üzerine söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Festivalde vatandaşlar, deri işleme, ahşap oyma, seramik, ebru, telkari, sedef işleme, çini ve yumurta kabuğu oyma gibi sanatların nasıl yapıldığını görme fırsatı yakalıyor.

Festivale katılan Samsun'un Çarşamba ilçesinde coğrafi işaretli Çarşamba yumurta topuk ayakkabı üreticisi Mithat Özcan, AA muhabirine, amaçlarının unutulmaya yüz tutmuş mesleklerli vatandaşlara anlatmak ve gelecek nesillere aktarmaya çalışmak olduğunu söyledi.

Özcan, "Biz burada yapmış olduğumuz çarşamba ayakkabısı, yumurta burun, yumurta topuk ayakkabımızı sergiliyoruz. Ayakkabımız zaten tescilli bir marka. Çarşamba'ya kazanılmış bir marka ürün. Burada unutulmaya yüz tutmuş meslekler tanıtılıyor, festivalimiz bu şekilde devam ediyor. dedi.

Kaynak: AA / Güncel

Samsun Festival Sanat Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

Dondurmacıdan 1500 liralık hesaba isyan eden turistlere: Bana dokunursan 40 adamı karşında bulursun

 Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

Ambulansa yol vermediler, yetmedi önünü kesip kapıyı açtırdılar! Nedeni pes dedirtti

 18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

18 yıl sonra tarihi ziyaret! Erdoğan-Özel görüşmesine ilişkin CHP'den ilk açıklama

Bakmadan Geçme

Filenin Sultanları maçı ne zaman 12 Haziran Çarşamba? Süper Lig ne zaman başlıyor 2024-25? #9917 Steam çöktü mü? 12 Haziran Çarşamba Steam sorun mu var? Karne tebrik mesajları, en güzel karne tebrik mesajları nelerdir? 2024 en güzel karne tebrik mesajları. 12 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Örnek karne görüşleri 2024! Öğretmenler için karne görüşleri örnekleri nelerdir? Karne görüşü örnekleri 2024! Karne görüşü ne yazılır? Öğretmen karne görüşleri örnekleri! 12 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 12 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 12 Haziran AFAD ve Kandilli deprem listesi! 12 Haziran Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 12 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 12 Haziran 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! 12 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 12 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi!
Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı

Hizbullah ile İsrail gerilimi artarak devam ediyor! Sınırda şimdiye kadarki en derin saldırı yapıldı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title