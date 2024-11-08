Üye Girişi
Haberler

Samsun'da Kule Vinç Devrildi, Operatör Yaralandı

Samsun'da Kule Vinç Devrildi, Operatör Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde, bir bakır işletmesinde oksijen deposunun taşınması sırasında kule vinç devrildi. Olayda vinç operatörü Murat Suna yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

SAMSUN'un Tekkeköy ilçesinde bakır işletmesinde oksijen deposunun taşınması sırasında kule vincin devrildiği kazanın cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, 6 Kasım'da Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Bir bakır işletmesinde oksijen deposunun taşınması sırasında kule vinç devrildi. Devrilen vincin üzerine de oksijen deposu düştü. Kazada vinç operatörü Murat Suna (44) yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ayaklarının kırıldığı tespit edilen Suna, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Murat Suna'nın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kule vincin devrilme anı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı

 Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?

"Kardeşin annen ile amcanı ilişkiye girerken görse ne yapardı?"
Merkez Bankası 2024 enflasyon beklentisini %44'e yükseltti

Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini değişti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.