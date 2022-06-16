Samsun'da 'Kudüs ve Aksa' konferansı düzenlendi

Samsun'da "Kudüs ve Aksa" konferansı gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen konferansta, gençlerin Kudüs konusunda daha çok bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin 10 öğrenciyi Kudüs'e gönderdiğini belirten Dağlı, "Ben 2015 yılında ilk defa Kudüs'ü ziyaret ettim. 'Neden daha önce ziyaret etmedim?' dedim. Mutlaka Kudüs'ü görelim. Oradaki kardeşlerimiz, 'Daha çok gelin' diyor. Buranın sahipsiz olmadığını gösterelim." dedi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul da Kudüs'ün İslam coğrafyasındaki önemini anlattı.

Daha sonra Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Prof. Dr. Erul'un "Kudüs ve Aksa" kitabının tahlilini yaptı.