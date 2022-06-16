Samsun'da "Kudüs ve Aksa" konferansı düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da "Kudüs ve Aksa" konferansı düzenlendi

AA - Mustafa Çavuş - Güncel
Samsun'da 'Kudüs ve Aksa' konferansı düzenlendi

Samsun'da "Kudüs ve Aksa" konferansı gerçekleştirildi.

Samsun'da "Kudüs ve Aksa" konferansı gerçekleştirildi.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Salonu'nda düzenlenen konferansta, gençlerin Kudüs konusunda daha çok bilinçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin 10 öğrenciyi Kudüs'e gönderdiğini belirten Dağlı, "Ben 2015 yılında ilk defa Kudüs'ü ziyaret ettim. 'Neden daha önce ziyaret etmedim?' dedim. Mutlaka Kudüs'ü görelim. Oradaki kardeşlerimiz, 'Daha çok gelin' diyor. Buranın sahipsiz olmadığını gösterelim." dedi.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyamin Erul da Kudüs'ün İslam coğrafyasındaki önemini anlattı.

Daha sonra Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri, Prof. Dr. Erul'un "Kudüs ve Aksa" kitabının tahlilini yaptı.

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title