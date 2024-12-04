Samsun'da Kudüs Temalı Sanat Sergisi Açıldı

Samsun'da "Vahyin Mübarek Kıldığı Özgür Belde Kudüs" adlı ebru, resim ve minyatür sergisi sanatseverleri ağırlıyor.

Samsun Kudüs Platformu organzesinde Samsun Müzesi'nde 30 Kasım tarihinde açılan 36 parçadan oluşan sergi sanatçı Muhammed Hamdi Kasapoğlu tarafından yaklaşık 5,5 yılda tamamlandı.

İstanbul Barboros Cami İmamı Hatibi Sanatçı Muhammed Hamdi Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çalışmasının ebru, minyatür ve hat uygulamalarının birleşiminden oluştuğunu söyledi.

Kasapoğlu, çalışmaya 2018 yılında başladığını dile getirerek, "Çalışmayı yapmakta kastımız, inancımız gereği vahyin mübarek kıldığı Kudüs'ün güzelliklerini insanlara göstermek. Kudüs'ün kutsiyetini anlatmak ve aynı zamanda burada gerçekleşen 100 yıllık işgal sonucu ortaya çıkan acıya tercüman olmak." dedi.

İlk olarak İstanbul'da çalışmalarını sergileme imkanı bulduklarını dile getiren Kasapoğlu, tüm sanatseverleri sergiyi görmeye davet etti.

Sergiyi gezenlerden Adnan İpekdal, "Serginin bir yıldır katil İsrail'in yaptığı Filistin'deki katliamın devam ettiği günlerde yapılmış olması önemli bir anlam da taşıyor. 100 yıllık süre içinde İsrail'in kademe kademe işgal ettiği Filistin topraklarında kan ve gözyaşı devam ediyor. Bu önemli sergide de hat, minyatür ve resim sanatlarının birleştirilerek kullanıldığı bir armoni izliyoruz. Kudüs'ün insanlık için Müslümanlar için tarihi anlamı ve manevi anlamı nedir? Bunun anlatıldığı bir sergiyi gezdik. Ben sergiden çok etkilendim." diye konuştu.

Sergi 6 Aralık tarihine kadar ziyaret edilebilecek.