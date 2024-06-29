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Samsun'da Koruyucu Aile Günü Şenliği Düzenlendi

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Samsun'da düzenlenen Koruyucu Aile Günü şenliğinde, koruyucu aileler ve çocuklar keyifli vakit geçirdi. Ailelerin çocukların gelişimine katkı sağladığı vurgulandı.

Samsun'da "Koruyucu Aile Günü" kapsamında düzenlenen şenlikte, koruyucu aileler ile çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Canik ilçesindeki Millet Bahçesi'nde düzenlenen şenlikte yaptığı konuşmada, koruyucu ailelerin çocukların aile ortamında büyümelerine katkı sağlayarak önemli bir rol üstlendiklerini söyledi.

Ailelerin çocukların gelişimine katkıda bulunduklarını belirten Gümrükçü, "Bugün 250 evladımız, onları koruyan gönüllü aileleriyle huzur ve şefkat ortamında büyüyor. Diğer yandan koruyucu aileliğin teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla Cumhurbaşkanlığımız tarafından yayınlanan 23 Haziran 2021 tarihli genelge kapsamında 30 Haziran günü, Koruyucu Aile Günü ilan edilmiş, farkındalığın artırılması amaçlanmıştır." dedi.

Samsun Koruyucu Aile Derneği Başkanı Zeynep Çalış ise her çocuğun ailede büyümesinin hak olduğunu vurgulayarak tüm koruyucu ailelere minnettar olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından konser verildi, dans gösterisi sunuldu.

Etkinlikte çocuklar ve ailelerinin katıldığı yarışmalar düzenlendi.

Oluşturulan oyun alanlarında keyifli vakit geçiren çocuklar, palyaço ve yüz boyama etkinliklerine katıldı.

Samsun Emniyet Müdürlüğünün polis maskotu "Kanka"nın da yer aldığı etkinlikte çocuklara ikramda bulunuldu.

Kaynak: AA / Güncel

Koruyucu Aile Günü Samsun Yaşam Güncel Haberler

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