Samsun'da Koruma Altındaki Kum Zambakları Çiçeklendi

Samsun'un Terme ilçesinde doğal olarak yetişen ve koruma altında bulunan kum zambakları çiçeklendi. Dünya Doğayı Koruma Birliği tarafından koruma altına alınan kum zambakları, sahilde doğal ortamda büyüyerek çiçek açtı. Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan uyarılar sayesinde kum zambaklarının popülasyonunda artış görüldü ve sahile gelenlerin ilgisini çekiyor. Kum zambaklarını koparanlara ise para cezası uygulanıyor.