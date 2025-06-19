Samsun'da Koreli Fenomene Israrcı Davet Tepki Çekti

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Sosyal medya fenomeni Hyojeong Park, Samsun'da bir kişinin kendisini arabaya davet etmesine karşılık olumsuz yanıt verdi. Olay, sosyal medyada viral olurken, kullanıcılar duruma tepki gösterdi.

Koreli fenomeni Samsun'da bezdiren ısrar

Yayın sırasında gelen ısrar, sosyal medyada tepkiye neden oldu

SAMSUN - "Mhyochi" lakabı ile sosyal medyada yayın yapan Güney Koreli fenomen Hyojeong Park, Samsun turunda bir kişinin ısrarla kendisini arabaya davet etmesini kayıt altına aldı. Sosyal medyada viral olan görüntüler, tepki çekti.

Türkiye'de bir süredir şehir şehir gezerek yayın yapan Mhyochi'nin son durağı Samsun'un Çarşamba ilçesi oldu. 3 gündür Samsun'u takipçilerine tanıtan yayıncı, sokakta yürüdüğü sırada karşılaştığı ısrarlı davetle zor anlar yaşadı. Israrcı şahıs, defalarca kez aracına binmesini teklif ettiği yayıncıdan olumsuz yanıt aldı. Yayın sırasında yaşanan bu olay, takipçiler tarafından rahatsız edici bulundu ve sosyal medyada sert şekilde eleştirildi.

Benzer durum daha önce İstanbul'da yaşanmıştı

Mhyochi, daha önce de İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bir canlı yayın sırasında fiziksel ve sözlü tacize uğramıştı. Samsun'daki olay sonrası fenomenin yaklaşık 2,5 saat süren yayını sekteye uğradı. O anlara ilişkin görüntüler kısa sürede viral olurken, birçok sosyal medya kullanıcısı Koreli yayıncıya destek mesajları göndererek Türkiye'nin güzelliklerini anlatmaya devam etmesini istedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMİR - Güncel
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