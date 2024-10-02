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Samsun'da Köpek Saldırısında 1 Kişi Yaralandı, Köpeği Öldürüldü

Samsun'da Köpek Saldırısında 1 Kişi Yaralandı, Köpeği Öldürüldü
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Samsun'da Rabia Durmuş, sahipli köpeklerin saldırısına uğrayarak köpeği Lily'nin ölümüne ve kendi yaralanmasına sebep olan olay sonrası şikayetçi oldu. Durmuş, köpeklerin sahibi H.A.'nın hesap vermesini ve köpeklerin hayvansever insanlara verilmesini istedi.

SAMSUN'da, sahipli 4 köpeğin saldırısında 'Lily' isimli Cocker Spaniel cinsi köpeği ölen, onu kurtarmak isterken kendisi de yaralanan Rabia Durmuş (27), tedavisinin ardından şikayetçi oldu. Köpeklerin sahibi H.A.'nın adalet önünde hesap vermesi isteyen Durmuş, "Bu köpeklerin gerçek hayvansever insanlara verilmesini istiyorum. İyi yetiştirilmediğini, saldırgan olarak yetiştirildiğini biliyorum" dedi.

Olay, 28 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Rabia Durmuş, 1,5 yıl önce barınaktan sahiplendiği 'Lily' isimli 8 yaşındaki Cocker Spaniel cinsi köpeğini gezdirmek için dışarı çıkardı. Çimenlik alanda olduğu sırada H.A.'ya ait 1 Kangal ve 3 Rottweiler cinsi köpek, koşarak gelip Lily'e saldırarak öldürdü. Bu sırada köpeğini kurtarmak isteyen Rabia Durmuş ise sol bileğinden ısırıldı. Durmuş, çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

Emniyete götürülen H.A. ifadesinde, "3 köpeğimin tasması vardı, diğerinin yoktu. Yeşillik alanda köpeklerin tasmalarını çıkardım. Kadının köpeği kendi alanımıza girdiği için benim köpeklerim onun köpeğine saldırdı. Ben hemen yanlarına koştum. Kurtarmak istedim ama hepsi saldırınca zorlandım. Köpeklerden biri kadının koluna diş attı. Köpekler 7-8 senedir bende. Şu ana kadar kimseyi ısırmadı. Bu sebeple ağızlık takmadım. Benim alanımı korumak isterken saldırmış olabilirler" dedi. H.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

'KÖPEKLERİN SAHİBİ MÜDAHALE ETMEDİ'

Rabia Durmuş ise saldırıyı anlatarak, "Köpeklerin üzerimize geldiğini gördük. Onlar üzerimize gelince Lily de istemsiz bir şekilde havlamaya başladı. Sonrasında zaten boğuşmalar başladı. Kangal, benim köpeğimin boynundan, diğer 3 Rottweiler de gövdesinden ısırmaya başladı. Birkaç dakika boyunca boğuşma devam etti. Köpeklerin sahibi hiç müdahale etmedi. Dışardan yardım dilendim ve sürüklendim. Hayvanların hiçbir şekilde tasması veya ağızlığı yoktu. Bu şahsın birinci vakası da değil. Çocuğumun kanı ve eşyalarıyla kalakaldım. O süreç içerisinde ben de köpekler tarafından ısırıldım. Lily'i kurtarmaya çalışırken doğal olarak bana da saldırdılar. Tek isteğim diğer sokak canlılarına ve insanlara zarar gelmemesi. Daha önce de birçok köpeğe saldırdıklarını duydum. Polis de söyledi kendisinin bu olaylarla ilgili 20-30 dosyası varmış. Hayvanların tabii ki hiçbir suçu yok. Tek dileğim adaletin yerini bulması ve o şahıstan o köpeklerin toplatılması. Hayvansever insanlara verilmesini istiyorum. İyi yetiştirilmediğini, saldırgan olarak yetiştirildiğini biliyorum" diye konuştu.

'HAYVANIMI DEĞİL, KIZIMI KAYBETTİM'

Lily'i 1,5 yıl önce sahiplendiğini belirten Durmuş, "Ben onu barınaktan sahiplendim. Bana çok güzel şeyler yaşattı bu ana kadar. Küçücük bir dünyası vardı. O küçücük dünyasında sadece ben vardım. Benim de dünyamda sadece o vardı. Ben hayvanımı değil, kızımı kaybettim. Kızımla çok güzel anılarımız geçti. Ben onun tüyüne kıyamazken, nasıl oldu da bu olaylar yaşandı? Kızım bu ölümü hak etmiyordu. Er ya da geç adalet yerini bulacaktır" diyerek gözyaşı döktü.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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