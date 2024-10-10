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Samsun'da Köpek Saldırısı: 'Lily' Hayatını Kaybetti

Samsun'da Köpek Saldırısı: 'Lily' Hayatını Kaybetti
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Samsun'da 4 köpeğin saldırısında Cocker Spaniel cinsi 'Lily' isimli köpek hayatını kaybederken, sahibi Rabia Durmuş yaralandı. Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı ve Rabia Durmuş, adaletin yerini bulmasını umduğunu dile getirdi.

SAMSUN'da 4 köpeğin saldırdığı Cocker Spaniel cinsi 'Lily' isimli köpeğin ölümüne, sahibi Rabia Durmuş'un (27) da yaralanması olayına ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, Rabia Durmuş'un 'Lily'i kurtarmak için çaba sarf edip, çığlık attığı anlar yer aldı.

Olay, 28 Eylül'de saat 18.30 sıralarında Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Rabia Durmuş, 1,5 yıl önce barınaktan sahiplendiği 'Lily' isimli 8 yaşındaki Cocker Spaniel cinsi köpeğini gezdirmek için dışarı çıkardı. Çimenlik alanda olduğu sırada H.A.'ya ait 1 Kangal ve 3 rottweiler cinsi köpek, 'Lily'e saldırarak öldürdü. Bu sırada köpeğini kurtarmak isteyen Rabia Durmuş da sol bileğinden ısırıldı. Durmuş, çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı.

İFADESİ SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Emniyete götürülen H.A. ifadesinde, "3 köpeğimin tasması vardı, diğerinin yoktu. Yeşillik alanda köpeklerin tasmalarını çıkardım. Kadının köpeği, kendi alanımıza girdiği için benim köpeklerim onun köpeğine saldırdı. Hemen yanlarına koştum. Kurtarmak istedim ama hepsi saldırınca zorlandım. Köpeklerden biri, kadının koluna diş attı. Köpekler 7-8 senedir bende. Şu ana kadar kimseyi ısırmadı. Bu sebeple ağızlık takmadım. Benim alanımı korumak isterken saldırmış olabilirler" dedi. H.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Diğer yandan olay ile ilgili görüntüler çıktı. Çevredeki bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, Rabia Durmuş'un 'Lily'i kurtarmak için çaba sarf edip, çığlık attığı anlar yer aldı.

'O, BU ŞEKİLDE ÖLMEYİ HAK ETMEDİ'

Videoyu çeken görgü tanığı emniyete giderek ifade verirken, 'Lily'in sahibi Rabia Durmuş, "O, bu şekilde ölmeyi hak etmedi. Bunu yaşamayı biz de hak etmedik. Görüntüyü teslim ettik. Görgü tanığı da ifadesini verdi. Şahsı da zaten tanıyormuş. Bu görüntü süreç için de çok iyi oldu. Kızıma ve bana yapılan olayla ilgili Türk adaletine güvenmek istiyorum. Baştan beri hep bunu savundum. Köpeklerin hayvansever insanlara teslim edilmesi gerekiyor ya da rehabilitasyon merkezlerine verilmesi gerekiyor. Bu şahısla ilgili iyi şeyler duymadık. Adaletin yerini bulacağını düşünüyorum. Bu olanlar normal değil. Köpeklerle ilgili 20-30 dosyası olduğunu biliyoruz. Bu şahsın gerçek anlamda yargılanması, tek isteğim" dedi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Köpek Saldırısı Hayvan Hakları Güvenlik Olaylar 3-sayfa Güncel Samsun Hukuk Yaşam

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