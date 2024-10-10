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Samsun'da Köpeğe Çarparak Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı

Samsun'da Köpeğe Çarparak Şarampole Devrilen Araçta Sürücü Yaralandı
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Samsun'da bir sürücü, köpeğe çarptıktan sonra devrilen otomobilin içinde yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Samsun'da köpeğe çarptıktan sonra şarampole devrilen aracın sürücüsü yaralandı.

Ceyda Sinem Sarı idaresindeki 55 AOA 763 plakalı otomobil, Kavak'tan Samsun yönüne ilerlediği sırada Gürgendağı mevkisinde önüne çıkan köpeğe çarptıktan sonra şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandırma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekipleriyle Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'de tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel

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