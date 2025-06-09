Samsun'da Kontrolsüz Atıkta Yangın Çıktı
Atakum ilçesindeki boş arazide biriken atıkların neden olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile kontrol altına alındı.
Samsun'un Atakum ilçesindeki atıkların kontrolsüz halde bırakıldığı arazide çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alanlı Mahallesi'nde boş bir arazide bulunan atıklar bilinmeyen nedenle alev aldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: AA / Batuhan Dişbudak - Güncel