Samsun'da Kömür Yüklü Tırda Yangın Çıktı

Samsun çevre yolu Anadolu Bulvarı üzerinde seyir halinde olan kömür yüklü tırın motor bölümünde yangın çıktı. Sürücü ve diğer araç sürücülerinin müdahalesiyle facianın eşiğinden dönüldü. Yangın kontrol altına alındı.

Samsun'da seyir halinde olan kömür yüklü tırın motor bölümünde yangın çıktı. O sırada trafikte olan araç sürücülerin yangına müdahale etmesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Yangın, Samsun çevre yolu Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun'dan Ankara'ya kömür taşıyan Mahmut Ağılı (44) idaresindeki 71 ACB 369 plakalı tırın motoru bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı. Bu sırada durumu fark eden sürücü ve trafikte diğer sürücüler yanan bölüme müdahale etti. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ise yangını tamamen kontrol altına aldı.

Yangında maddi zarar oluşurken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN