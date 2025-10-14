Haberler

Samsun'da Komşusunun Eşyalarını Çalan Şüpheliler Gözaltına Alındı

Samsun'da Komşusunun Eşyalarını Çalan Şüpheliler Gözaltına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da polis olan bir komşusunun kargo ile bırakılan eşyalarını çalan G.K. ve nakliyeci M.N. gözaltına alındı. Çalınan eşyalar sahibine teslim edildi. G.K.'nin daha önceki suç kayıtları da bulundu.

SAMSUN'da polis olan komşusunun kargo tarafından merdiven boşluğuna bırakılan beyaz eşya ile mobilyalarını çalan G.K. ile nakliyeci M.N. gözaltına alındı.

Kastamonu Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan H.A., 27 Ağustos'ta Atakum ilçesinde kaldığı evinin merdiven boşluğuna kargo tarafından bırakılan beyaz eşya ve mobilyaların çalınması üzerine şikayette bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan Recep Tokur Polis Merkezi Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, eşyaların bir kamyona yüklenip, çalındığı belirlendi. Şüphelilerin, H.A.'nın aynı binada ikamet eden komşusu G.K. ile nakliye işi yapan arkadaşı M.N. olduğu tespit edildi. Polis, şüphelileri dün yakalayıp gözaltına aldı. Çalınan eşyalar ise sahibine teslim edildi. M.N., sorgusunun ardından salıverilirken, fırıncılık yapan G.K. ise emniyetteki işlemlerinin ardından bugün, adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, G.K.'nin 'Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarından kaydı olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Meclis'te 'Biji Serok Apo' sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum

Meclis'te "Biji Serok Apo" sloganı atılmasına Bahçeli'den ilk yorum
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: İzin süreleri değişiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı

Ülkenin ünlü aktörü genç kızların ilgisinden adım atamadı
Mağarada bulunan ceset 10 yıldır aranan 3 çocuk annesi Gülizar Bingöl'e ait çıktı

10 yıllık sır çözüldü! Mağarada cesedi bulunan kadın bakın kim çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.