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Samsun'da komşusunun elindeki tabancanın ateş alması sonucu vurulan genç öldü

Samsun'da komşusunun elindeki tabancanın ateş alması sonucu vurulan genç öldü

Güncel Haberler

Samsun'un Bafra ilçesinde ateş alan silahtan çıkan merminin isabet ettiği genç, yaşamını yitirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde ateş alan silahtan çıkan merminin isabet ettiği genç, yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Yakıntaş Mahallesi'nde T.U'nun (66) elinde bulunan ruhsatlı tabancası ateş aldı.

Silahtan çıkan mermi, bu sırada yanında bulunan komşusu Onur T'nin (19) göğsüne isabet etti. Yakınlarınca Bafra Devlet Hastanesi'ne götürülen Onur T, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

T.U, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Emre Dilek - Güncel

Samsun Bafra Güncel Haberler

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