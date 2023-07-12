Samsun'da komşularını bıçaklayan yaşlı kişiye ev hapsi verildi
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Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, bir yaşlı kişi komşularıyla yaşadığı tartışma sonucunda bıçakla saldırarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Hakimlik tarafından ev hapsi kararı verildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde komşularını bıçakla yaralayan yaşlı kişiye ev hapsi verildi.
Alınan bilgiye göre, Derecik Mahallesi'nde yaşayan S.K. (81) ile komşuları K.Ö. (59) ve oğlu Ş.Ö. (31) arasında "yan bakma" meselesinden dolayı tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K. yanında bulunan bıçakla baba ile oğlunu yaraladı.
Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
S.K. ise İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlıya, çıkarıldığı hakimlikçe ev hapsi verildi.