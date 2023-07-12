Samsun'da komşularını bıçaklayan yaşlı kişiye ev hapsi verildi

Samsun'un İlkadım ilçesinde yaşanan olayda, bir yaşlı kişi komşularıyla yaşadığı tartışma sonucunda bıçakla saldırarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi. Hakimlik tarafından ev hapsi kararı verildi.