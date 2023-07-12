Samsun'da Komşu Tartışması Kanlı Bitti: Salim K. Ev Hapsine Çarptırıldı

Samsun'un İlkadım ilçesinde husumetli olduğu komşusuyla tartışan Salim K., bıçakla omzundan ağır yaraladığı için ev hapsi cezasına çarptırıldı. Olayda yaralanan baba ve oğul ise hastanede tedavi altına alındı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde husumetli olduğu komşusuyla tartışıp, bıçakla omzundan ağır yaralayan Salim K.(81), ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Derecik Mahallesi'nde dün 19.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Salim K. ile daha öncesinde aralarında husumet bulunan ve alkollü olduğu öne sürülen komşusu Kenan Ö.(59) arasında bakışma üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle olay, demir çubuklu ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Salim K., Kenan Ö.?yi bıçakla omzundan ağır yaraladı. Kavgayı gören Kenan Ö.?nün oğlu Şahin Ö.(31) kavgayı ayırmak istediği esnada bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan baba oğul, sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, Salim K.?yi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Salim K., hakimlik tarafından ev hapsi cezasına çarptırıldı.