Samsun'da Kolej Öğrencileri Hamburgerden Rahatsızlandı

SAMSUN'da kolej yemekhanesindeki öğle yemeğinde yediği hamburgerden rahatsızlandığı öne sürülen 5 öğrenci, kaldırıldıkları hastanede tedavi edildi.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Atakum ilçesindeki kolejde meydana geldi. İddiaya göre; S.G.K. (5), U.D.P. (5), E.Ö. (5), G.T.Y. (5) ve Z.E.A. (11) isimli öğrencilerin öğle yemeğinde okul yemekhanesinde çıkan hamburgeri yedikten sonra rahatsızlandıkları belirtildi. OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran 5 öğrenci, yeşil alanda ayakta yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yemekhaneden gerekli numuneleri alıp, konuya ilişkin çalışma başlattı.