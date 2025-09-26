Haberler

Samsun'da Koca, Eşini Porselen Bardakla Öldürdü

Samsun'da Koca, Eşini Porselen Bardakla Öldürdü
Samsun'un Canik ilçesinde, Yücel Günegül tartıştığı eşi Fatma Günegül'ü başına porselen bardakla vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan Günegül, polis tarafından gözaltına alındı ve suçunu itiraf etti.

SAMSUN'un Canik ilçesinde Yücel Günegül (48), tartıştığı eşi Fatma Günegül'ü (41) porselen bardakla başına vurarak öldürdü. Olay sonrası kaçan, bir süre sonra şüphe üzerine aracı polis tarafından durdurulan Günegül, üzerindeki kan lekeleri fark edilip gözaltına alınınca suçunu itiraf etti.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Canik ilçesi Hacınaipli Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel Günegül ile eşi 4 çocuk annesi Fatma Günegül arasında geçimsizlik nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle Yücel Günegül, eşi Fatma Günegül'ü darbedip, başına porselen bardakla vurarak, öldürdü. Günegül, hafif ticari aracıyla kaçtı. Asarcık ilçesinde şüphe üzerine aracı durdurulan şüphelinin yapılan kontrollerinde 0,80 promil alkollü olduğu tespit edildi. İşlemlerinin yapılacağı sırada ekiplere de direnen Günegül, gözaltına alındı. Ekiplerin, üzerinde kan lekesi olduğunu gördüğü şüpheli, eşini öldürdüğünü itiraf etti. Eve sevk edilen ekipler, Fatma Günegül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Fatma Günegül'ün cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Öte yandan, Yücel Günegül'ün daha önce de kızını bıçakla yaraladığı ve tutuklandığı öğrenildi.

Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
