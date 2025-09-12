Haberler

Samsun'da Kızılırmak Nehri'ne Uçan Otomobilde Acı Kaza: Anne ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Samsun'un Bafra ilçesinde kontrolden çıkan otomobil Kızılırmak Nehri'ne uçarak kaza yaptı. Kazada anne ve 3 yaşındaki oğlu yaşamını yitirirken, baba yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Asar Mahallesi Altınkaya Barajı yolunda meydana geldi. Serdar Kıyak yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Kızılırmak Nehri'ne uçtu. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı Bafra İtfaiyesi ekipleri, sürücü Kıyak'ı sağ olarak sudan çıkardı. Sürücünün eşi Gülşah Karaman Kıyak ile oğlu Alperen Kıyak ise suda kayboldu. Bafra İtfaiyesi dalgıçları tarafından yapılan çalışmalar sonucu anne ve oğlunun cansız bedenine ulaşıldı. Kazadan yaralı olarak kurtulan Serdar Kıyak'ın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne ile oğlunun cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından morga götürüldü.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Haber - Kamera: Emre ŞAHİNOL / BAFRA (Samsun)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
