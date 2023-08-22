Samsun'da Kızılay Kan Toplama Aracı Devrildi
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Samsun'da sürücüsünün kontrolünü kaybeden Kızılay kan toplama aracı devrildi. Kazada sürücü hafif yaralandı.
SAMSUN'da sürücüsünün kontrolü kaybettiği Kızılay kan toplama aracı devrildi. Kazada sürücü Selçuk Çankaya hafif yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Gazi Köprüsü'ne bağlı yan yolda meydana geldi. Selçuk Çankaya'nın kontrolünü yitirdiği 06 FU 1375 plakalı Kızılay kan toplama aracı, yan yattı. Kazada, sürücü Çankaya yaralandı. Çankaya, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince, Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre Öncel - Güncel