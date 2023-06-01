Samsun'da kız yeğenini kaçırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Bülent Dağ'a 11 yıl 3 ay hapis cezası

SAMSUN'da, E.K. (13) adlı kız yeğenini kaçırdığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Bülent Dağ (32), 11 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Dağ, babasının dövdüğü yeğenini korumak istediğini öne sürdü.

Bafra'da geçen yıl okuldan eve dönmeyen E.K.'ye ulaşamayan annesi, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gidip kayıp başvurusunda bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan ekipler, kız çocuğunu dayısı Bülent Dağ'ın evinde bulup ailesine teslim etti. Gözaltına alınan Dağ, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklanıp Bafra T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Mahkeme heyeti, sanığa, 'Kişiyi hürriyetinden yoksul kılma' suçundan 6 yıl, 'Silahlı tehdit'ten 3 yıl 9 ay, '6136 sayılı kanununa muhalefet'ten 1 yıl 6 ay ve 1000 lira idari para cezası verdi.