Samsun'da Kız Kardeşine Şiddet Uygulayan Kardeş Gözaltında

SAMSUN'un Atakum ilçesinde tartıştığı kız kardeşi M.M.'yi (24) darbeden Mert M. (28), gözaltına alındı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Sarışık mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, Mert M. tartıştığı kız kardeşi M.M.'yi darbetti. M.M.'nin KADES uygulamasını kullanması üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler Mert M.'yi gözaltına alırken, kendisini tehdit, hakaret ve darbettiğini söyleyen M.M.'yi de ifadesinin alınması için jandarma karakoluna götürdü. Anne S.M. (48), baba B.M. (56) ile erkek kardeş M.C.M. (21) de Mert M. hakkında şikayette bulunup, tedbir kararı istedi. Şüphelinin sorgusu devam ederken, hakkında 'Ailenin korunması ve kadına şiddetin önlenmesine dair kanun' kapsamında uzaklaştırma kararı verildiği de öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Emre ÖNCEL/SAMSUN,