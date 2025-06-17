Samsun'da Kız Arkadaşını Darp Eden Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'da Kız Arkadaşını Darp Eden Şüpheli Gözaltına Alındı
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Samsun'un Atakum ilçesinde, kız arkadaşına şiddet uygulayan K.G. gözaltına alındı. Tartışma sonrası fenalaşan S.T., hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını darbeden şüpheli gözaltına alındı.

İddiaya göre, ilçede bir eğlence mekanında çalışan S.T. (44) ile erkek arkadaşı K.G. arasında birlikte yaşadıkları Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evde tartışma çıktı.

Kız arkadaşının eğlence mekanında çalışmasını istemediği gerekçesiyle büyüyen tartışmada K.G, S.T'yi darbetti.

S.T'nin fenalaştığını fark eden K.G, arkadaşını ilçedeki özel hastaneye götürdü. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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