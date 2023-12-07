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Samsun'da Kız Arkadaşını Darbetti, Adli Kontrol Şartıyla Serbest Bırakıldı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir erkek, kız arkadaşını darbetti ve kaburgasını kırdı. Gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde darbettiği kız arkadaşının kaburgasını kırdığı iddiasıyla gözaltına alınan M.D., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Çatalarmut Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. İddiaya göre, M.D, tartıştığı kız arkadaşı Ö.K.'yi darbetti. Yaralanan Ö.K., kendi imkanlarıyla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada yapılan muayenede kaburgasında kırık olduğu tespit edilen Ö.K., tedavi altına alındı. Ö.K.'nin ifadesi doğrultusunda çalışma başlatan polis, M.D.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ö.K.'nın da erkek arkadaşından şikayetçi olmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İlkadım Samsun Adliye Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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