Samsun'da Kız Arkadaşını Darbeden Şüpheli Tutuklandı

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Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını darbeden K.G. tutuklandı. S.T. isimli kadın, ciddiyetini koruyan sağlık durumu sonrası hastaneye kaldırıldı.

Samsun'un Atakum ilçesinde tartıştığı kız arkadaşını darbeden şüpheli tutuklandı.

İddiaya göre, ilçede bir eğlence mekanında çalışan S.T. (44) ile erkek arkadaşı K.G. arasında birlikte yaşadıkları Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evde tartışma çıktı.

Kız arkadaşının eğlence mekanında çalışmasını istemediği gerekçesiyle büyüyen tartışmada K.G, S.T'yi darbetti.

S.T'nin fenalaştığını fark eden K.G, arkadaşını ilçedeki özel hastaneye götürdü. Kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele Bürosu ekipleri, şüpheliyi kısa sürede yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel
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