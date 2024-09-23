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Samsun'da Kıyıları İşgal Eden Yapılar Tespit Edildi

Samsun'da Kıyıları İşgal Eden Yapılar Tespit Edildi
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Samsun'un Yakakent ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından başlatılan 'Denizler Halkın Projesi' kapsamında kıyıları işgal eden yapılar tespit edildi ve kaldırılmaları için işlemler başlatıldı.

Samsun'un Yakakent ilçesinde kıyıları işgal eden yapıların tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından vatandaşların kıyılardan serbestçe yararlanması ve kıyılara erişimini engelleyen izinsiz yapılaşmaların kaldırılması amacıyla başlattığı, "Denizler Halkın Projesi" kapsamında, ilçede kıyıları işgal eden yapılar tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Samsun İl Müdürlüğü ekipleri Liman Balıkçı Barınağı içerisinde tespit edilen yapıların kaldırılmasını iş yerlerine bildirdi.

Kaynak: AA / Necmi Sarıbaş - Güncel

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