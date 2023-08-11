Samsun'da Kişiyi Darp Edip Banka Hesabını Soyan 5 Kişi Adliyeye Sevk Edildi

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin darp edilerek cep telefonu gasp edildi ve banka hesabındaki paralar başka bir hesaba aktarıldı. İddiaya göre, olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı ve adliyeye sevk edildi.

Samsun'da bir kişiyi darp ederek banka hesabındaki paraları başka hesaba aktarıp cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Olay, Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kişi darp edilerek cep telefonunun gasp edildiğini ve banka hesaplarındaki paraların başka hesaba gönderildiğini ileri sürerek polis şikayette bulundu. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 kişi sorgularının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN