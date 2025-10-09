Haberler

Samsun'da Kısa Süreli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Samsun'da Kısa Süreli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'da aniden bastıran sağanak yağış, cadde ve sokakları göle çevirerek vatandaşları zor durumda bıraktı. Meteorolojinin uyarıları sonrası gerçekleşen yağış, sadece 5 dakika sürdü.

SAMSUN'da yaklaşık 5 dakika etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü.

Samsun'da, Meteoroloji'nin uyarıları sonrası, sağanak etkisini gösterdi. Aniden bastıran yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 5 dakika süren sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi. Yağmur sonrası ev ve iş yerlerine gitmek isteyenler ile araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Erdoğan: Gazze için görev gücünde yer alacağız, acilen bölgeye yardım ulaştırılması lazım

Erdoğan ateşkes sonrası atılması gereken ilk adımı açıkladı
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHuseyin:

Bay Limudia, yatırım yolculuğumu çok ödüllendirici hale getirdi! İlk yatırımımla platformu ve stratejisi bana birkaç hafta içinde 235.000 dolar kâr sağladı. Kaçırmayın; rehberlik için Telegram'da @mudiatrading adresinden kendisine ulaşın.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kürsüde peruğunu çıkaran CHP'li Nurten Yontar kanseri yendiğini duyurdu

Peruğunu çıkardığı Meclis kürsüsünde bu kez zaferini ilan etti
51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da kuyumcular altın satışını durdurdu

51 yıl sonra bir ilk: Kapalıçarşı'da altın satışını durdurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.