Samsun'da Kırtasiye ve Okul Ürünleri Fiyatları Denetlendi

Samsun'da 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerinin satıldığı zincir marketlere yönelik fiyat etiketi denetimi yapıldı.

Samsun İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu ve ekibi, okulların açılmasına kısa süre kala kentteki kırtasiyeleri denetledi.

Yenimahalle Atakent Bulvarı'ndaki bir zincir markette denetim yapan ekipler, çanta ve kırtasiye malzemeleri başta olmak üzere okul ürünlerini fiyat bakımından inceledi.

Ekipler, fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatlarını karşılaştırdı, çalışanları bilgilendirdi.