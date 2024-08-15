Samsun'da Kırtasiye ve Okul Ürünleri Denetimleri Yapıldı

Samsun'da yeni eğitim ve öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

Samsun İl Ticaret Müdürlüğü ekipleri, okulların açılmasına az bir zaman kala kent genelindeki kırtasiye ürünleri satan zincir marketler başta olmak üzere perakende ürün satışı yapan işletmeleri denetledi.

Denetimde, Ticaret İl Müdürlüğü yetkilileri fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatlarını karşılaştırdı, ürünlerin güvenliği kontrol edildi.

Ürünlerin oluşturabilecekleri risklerin tespitinin yanı sıra tüketicilerin doğru şekilde bilgilendirilmeleri amacıyla etiket bilgileri de kontrol edildi.

Denetimlerin okulların açılması sonrası da devam edeceği belirtildi.