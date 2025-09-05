Samsun'da Kırtasiye Ürünlerine Denetim Yapıldı

SAMSUN'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik fiyat etiketi ve ürün güvenliği denetimleri yapıldı.

Samsun İl Ticaret Müdürlüğü tarafından İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'ndeki bir kırtasiye denetlendi. Yapılan denetimlerde ürünlerin üzerinde etiket fiyatları incelendi, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakılarak haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi.

Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Ürün Güvenliği Denetim ekipleri de kırtasiye malzemeleri ve okul ürünleriyle ilgili 'CE' işareti, ilgili üretici ve ithalatçı firmaya ait bilgilerin bulunup bulunmadığı ve teknik mevzuata uygunluğu ile ilgili denetimler gerçekleştirdi.

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ / SAMSUN,