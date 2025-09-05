Haberler

Samsun'da Kırtasiye Ürünleri Denetimi Yapıldı

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde Samsun'da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu önderliğinde, etiket fiyatları ve ürün güvenliği kontrol edildi.

Samsun'da yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik ürün güvenliği ve fiyat etiketi denetimleri yapıldı.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi öğrenciler ve velilerin kırtasiye alışverişleri hız kazandı.

Samsun İl Ticaret Müdürü Kürşat Turpçu ve kurum personeli, kentteki kırtasiyeleri denetledi.

İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi'nde bir kırtasiyede yapılan denetimlerde, ürünlerin üzerinde etiket fiyatları incelendi, etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığı, etiket fiyatının değişim tarihi ile ürünün önceki fiyatına bakılarak haksız fiyat artışı olup olmadığı kontrol edildi.

Ayrıca Orta Karadeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı ürün güvenliği denetim ekipleri de kırtasiye malzemeleri ve okul ürünleriyle ilgili "CE" işareti, ilgili üretici ve ithalatçı firmaya ait bilgilerin bulunup bulunmadığı ve teknik mevzuata uygunluğu ile ilgili denetim yaptı.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Güncel
