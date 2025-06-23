Samsun'da Kırsal Mahallelere Parke Taşı Döşeniyor

Samsun'da Kırsal Mahallelere Parke Taşı Döşeniyor
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Samsun'un Ladik ilçesinde kırsal mahallelere parke taşı döşeme çalışmaları devam ediyor. Belediye Başkanı Adnan Topal, çalışmaların gidişatını yerinde inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Samsun'un Ladik ilçesinde kırsal mahallelere parke taşı döşeniyor.

Belediye Başkanı Adnan Topal, Şıhlı Mahallesi'nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden, talep ve önerilerini dinleyen Topal, kırsal mahallelerde yolları parke taşı olmayan yer kalmayana kadar çalışmaya kararlı olduklarını vurguladı.

Belediye Başkanı Topal, "Şıhlı mahallemizde yoğun bir emekle sürdürdüğümüz kilitli parke taşı çalışmalarını yerinde inceledik. İlçe merkezi ile kırsal mahallelerimizde vatandaşlarımızı tozdan, çamurdan kurtaracağız. Vatandaşlarımızla sohbet ederken yüzlerindeki mutluluğu gördüğümüzde bütün yorgunluğumuz bitiyor. Şıhlı Mahallesi sakinlerine hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Topal'a, AK Parti İlçe Başkanı Erkan Şahin de eşlik etti.

Kaynak: AA / İsmail Ergül - Güncel
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