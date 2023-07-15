Samsun'da Kırmızı Işık İhlali Kazası: 7 Yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil ile çarpışan başka bir otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.