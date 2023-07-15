Samsun'da Kırmızı Işık İhlali Kazası: 7 Yaralı
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kırmızı ışık ihlali yapan bir otomobil ile çarpışan başka bir otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Samsun'un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.
Oğuzhan G. idaresindeki 52 LB 659 plakalı otomobil, Samsun-Ordu kara yolu Beylerce mevkisindeki trafik ışıklarında, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen Enver I. yönetimindeki 34 CZM 097 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüleri ile Oğuzhan G'nin kullandığı otomobilde bulunan Ümran G, Neslihan G, Nesrin Nazlı G, Asil Ozan G. (5) ve 8 aylık Arel Kutay G. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Karaman - Güncel